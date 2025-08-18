IN EVIDENZA

Baudo, Carlo Conti “Si è spenta la tv”

Di

Ago 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Si è spenta la tv, si è spento un faro, un punto di riferimento importantissimo. E’ uno di quei
personaggi che passerà nella storia e non ci lascerà mai per tutto quello che ci ha regalato. E’ stato un grande esempio per trasformare il presentatore in conduttore”. Così Carlo Conti lasciando la camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma.

col4/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po’ di più”

Ago 18, 2025
IN EVIDENZA

Casella “Pippo Baudo un grande uomo, dava sempre consigli positivi”

Ago 18, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni a Washington per il vertice con Trump e Zelensky

Ago 18, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tra gusto e devozione, sagre e feste negli 11 Comuni del Gal Etna

Ago 18, 2025
IN EVIDENZA

Baudo, Fiorello “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po’ di più”

Ago 18, 2025
IN EVIDENZA

Baudo, Carlo Conti “Si è spenta la tv”

Ago 18, 2025
IN EVIDENZA

Casella “Pippo Baudo un grande uomo, dava sempre consigli positivi”

Ago 18, 2025