Baudo, Carlo Conti “Si è spenta la tv”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è spenta la tv, si è spento un faro, un punto di riferimento importantissimo. E’ uno di queipersonaggi che passerà nella storia e non ci lascerà mai per tutto quello che ci ha regalato. E’ stato un grande esempio per trasformare il presentatore in conduttore”. Così Carlo Conti lasciando la camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma.

col4/sat/gtr