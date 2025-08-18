Costume & Società Video

Baudo, Fiorello: “Qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po’ di più”

Ago 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi cosa si possa dire, Pippo è sempre un po’ di più. Non è un semplice conduttore, direttore artistico, ma è qualcosa di più. Lui ha insegnato senza volere insegnare. Per noi siciliani è sempre stato un vanto, un orgoglio. Noi lo seguivamo più degli altri perché faceva anche Antenna Sicilia, conduceva il festival della canzone siciliana che in Sicilia faceva il 100% di ascolti”. Lo ha detto Fiorello, parlando con i giornalisti alla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie.
