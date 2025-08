Anziani e disabili maltrattati nel siracusano, 16 misure cautelari

SIRACUSA (ITALPRESS) – Maltrattamenti e violenze nei confronti di disabili e anziani, sono stati accertati dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro tre comunità alloggio, a Pachino, in provincia di Siracusa, ed eseguito sedici misure cautelari. Le indagini sono state condotte dai militari della Compagnia di Noto e del Nas di Ragusa, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Siracusa nei confronti di 16 persone. Cinque persone sono finite in carcere, sette ai domiciliari con applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale o professionale in qualunque forma esercitata di assistenza, cura e custodia di persone anziane, disabili, fragili o bisognose di cure o servizi per la durata di 12 mesi, e quattro sono state raggiunte dalla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini hanno permesso di ricostruire le responsabilità dei titolari e dei dipendenti di due strutture socio-sanitarie nelle quali erano ospitate 20 persone affette da disabilità psichiche e anziani. L’attività investigativa è scaturita dalle segnalazioni giunte ai Carabinieri della Compagnia di Noto da parte di alcuni cittadini che avevano riferito che i disabili, all’interno di una delle due strutture, erano costretti a vivere in cattive condizioni e senza adeguata assistenza. vbo/mca3

(Fonte video: Carabinieri)