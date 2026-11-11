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Allarmi bomba, Meloni “C’è chi vuole il caos, non abbassiamo la guardia”

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Nov 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi; quando ci saranno certezze, le conoscerete”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio sugli allarmi bomba di oggi nelle scuole italiane.
“Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un’altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro, e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza – sottolinea Meloni -. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita. Troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare”.

sat/gsl

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