IN EVIDENZA

Alpe Cimbra, Casti “Importante offrire la nostra proposta in Sicilia”

Di

Nov 11, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Perché Palermo? Perché riteniamo che sia un luogo splendido, un luogo che giustamente abbiamo voglia di indagare, di interpretare, e di invitare nella nostra destinazione, Una scelta che non nasce soltanto dalla volontà di ampliare il bacino di visitatori, ma anche da una concreta opportunità logistica: Noi siamo fondamentalmente molto lontani, ma anche molto vicini. Abbiamo la fortuna di avere un collegamento aereo che collega Palermo a Verona: Verona dista un’oretta di strada dall’Alpe Cimbra”. Lo ha spiegato Alessandro Casti, presidente dell’Apt Alpe Cimbra, presentando a Palermo l’offerta turistica invernale 2026/2027.

xd6/pc/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Vecchiato “Mercatini di Natale occasione importante per far conoscere L’Alpe Cimbra”

Nov 11, 2026
IN EVIDENZA

Allarmi bomba, Salvini “Siamo al fianco degli studenti, non cediamo alla paura”

Nov 11, 2026
IN EVIDENZA

Allarmi bomba, Meloni “C’è chi vuole il caos, non abbassiamo la guardia”

Nov 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Non permetteremo a una mail anonima di cambiare il calendario scolastico”

Nov 11, 2026
TOP NEWS

Cina, lanciato nello spazio un nuovo satellite

Nov 11, 2026
TOP NEWS

Mancini “Obiettivo vincere e giocar bene contro una grande Francia”

Nov 11, 2026
TOP NEWS

Al via la quarta edizione di “BMW in Tour”, la rete che fa squadra per l’inclusione

Nov 11, 2026