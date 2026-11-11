Milano, Sala “Necessario intervenire sulle norme urbanistiche, siamo fermi al 1942”





MILANO (ITALPRESS) – “Sono sollevato, anche se rimane un po’ di amarezza. Sono molto dispiaciuto, in particolare per Giancarlo Tancredi: l’ho spinto io a diventare assessore e mi diceva che era un lavoro rischioso. L’avevo scelto proprio perché sapevo che era una persona a posto, incorruttibile, e certamente la città ne ha risentito”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell’evento per i 50 anni del quotidiano La Repubblica. “Ora andiamo avanti, cercando di mettere da parte l’amarezza, perché non c’è alternativa. Sono una persona positiva e Milano continuerà a guardare avanti, ma è chiaro che servono normative diverse. Siamo ancora fermi a leggi del 1942, a cui si è aggiunta una sovrastruttura di norme regionali: in queste condizioni gestire la materia è molto complesso”, ha aggiunto.

xm4/mrc/mca3