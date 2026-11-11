Mazzoncini (A2a) “Sinergia con la Calabria molto importante”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che gli spazi di collaborazione possano essere veramente tanti perché la Calabria – ha detto l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini margine dell’evento “In Calabria, uno step oltre”, promosso dal ‘Corriere della Sera’ alla Sala Buzzati di Milano – ,come tante altre regioni italiane, ha bisogno di grandi investimenti in infrastrutture per diventare competitiva, moderna e attrattiva”. “E un’azienda come A2A – ha sottolineato Mazzoncini – che lavora sulla transizione energetica e sull’economia circolare, quindi su quasi tutte le infrastrutture che oggi riguardano quello che è un po’ il mainstream a livello planetario per riuscire ad avere un 2050 un po’ migliore di quello di oggi, può vedere davvero una sinergia con la Calabria molto importante”

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