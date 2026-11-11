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Allarmi bomba, Salvini “Siamo al fianco degli studenti, non cediamo alla paura”

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Nov 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Più di 1.000 scuole evacuate, più di 6. 000 scuole minacciate. Il mio pensiero ai ragazzi, alle studentesse, agli studenti, agli insegnanti, ai genitori da papà che questa mattina sono stati chiamati, e penso alla paura, al panico, per l’allarme bomba: tutte segnalazioni infondate, che arrivavano a firma di questo Mikhail Andropov del Misoginistan”. Così in un video sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
“E c’è qualcuno che già punta il dito: “è stato Tizio”, “è stato Caio”, “le minacce straniere”. Gli investigatori stanno lavorando per andare a beccare questi delinquenti, perché di delinquenti si tratta, perché il loro obiettivo è seminare panico, caos, paura. Ringrazio anche le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute: siamo al fianco di quei ragazzi, di quelle famiglie, di quegli insegnanti – aggiunge -. L’invito è, visto che si sono rivelati tutti falsi allarmi, non cediamo al panico, alla paura. Domani in classe, con orgoglio, con il sorriso a testa alta. E se qualcuno pensa di bloccare e impaurire gli italiani, ha sbagliato Paese”.

sat
(fonte: profilo X Matteo Salvini)

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