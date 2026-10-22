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Alice e Clara, l’intelligenza artificiale dell’Asp di Siracusa premiata a Seoul

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Ott 22, 2026


SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Dalla lotta alle infezioni alla sicurezza delle terapie, l’intelligenza artificiale sviluppata dall’Asp di Siracusa conquista la ribalta internazionale. Al World Hospital Congress di Seoul, infatti, arrivano due importanti riconoscimenti per i progetti ALICE e CLARA: il primo è stato selezionato per l’Innovation Hub, tra i 22 progetti presentati alla comunità ospedaliera internazionale, mentre il secondo ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito degli IHF Awards 2026.

mrc/azn

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