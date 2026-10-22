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Italia-Spagna, stop ai controlli alle frontiere

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Ott 22, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “I Ministri dell’Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente”. Lo rende noto un comunicato del Viminale.
La decisione, “maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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