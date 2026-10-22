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Quartiere Cristo: un’idea di futuro con le iniziative di ‘Il quartiere che vorrei’

DiRaimondo Bovone

Ott 22, 2026 , , , ,

Più verde, più cura degli spazi pubblici, più socialità e sostegno al commercio di vicinato. Sono questi alcuni degli obiettivi di “Il Quartiere che Vorrei”, il progetto dedicato al rilancio del quartiere Cristo di Alessandria, promosso dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, presieduta da Enzo Cirimele, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il progetto realizzato da aprile a ottobre 2026, nasce con una convinzione precisa: il futuro di un quartiere si costruisce attraverso la partecipazione dei cittadini, la collaborazione tra le realtà locali e la capacità di trasformare le idee in iniziative concrete.
Lo slogan scelto, “Il quartiere migliore inizia da te”, è un invito rivolto a residenti, famiglie, giovani, anziani, commercianti e associazioni a sentirsi protagonisti del proprio territorio.

Enzo Cirimele

LE PAROLE – Così Enzo Cirimele: «Il Cristo ha energie, risorse e persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del quartiere. Con “Il Quartiere che Vorrei” vogliamo rafforzare questo patrimonio, creare nuove occasioni di incontro e valorizzare le attività commerciali, la storia e l’identità del territorio. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini, lavorando insieme per un quartiere più curato, vivibile e partecipato».

GLI EVENTI – Dodici quelli realizzati sul territorio in 5 àmbiti principali: Ambiente e verde: più pulizia, aree verdi curate e spazi accessibili – Storia e identità: valorizzazione dei luoghi storici e della memoria del territorio – Commercio locale: sostegno alle attività di vicinato e alle tradizioni – Socialità e inclusione: iniziative per giovani, anziani e famiglie – Sicurezza e vivibilità: attenzione all’illuminazione, ai marciapiedi e alla qualità degli spazi pubblici, con eventi musicali e manifestazione ludico ricreative.
IL MESSAGGIO – ‘Il quartiere migliore inizia da ciascuno di noi’. La partecipazione della comunità rappresenta l’elemento fondamentale del progetto. Ogni proposta, ogni iniziativa e ogni contributo possono diventare parte di un percorso comune, nel quale cittadini e attività locali collaborano per migliorare il territorio. «Più cura, più partecipazione, più futuro» è il messaggio che accompagna l’iniziativa: un impegno per il presente e una visione per il futuro del Cristo.

INFO – Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo – Email: [email protected]
Telefono, SMS e WhatsApp: 370-1128366 – Facebook: Sei del Cristo SE – Hashtag: #quartierecristonelcuore

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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