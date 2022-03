ALESSANDRIA VOLLEY: “PREZIOSA” VITTORIA A VALENZA

Preziosa vittoria in trasferta a Valenza contro le orafe per le ragazze del Presidente Andrea La Rosa nel campionato di serie C. Preziosa vittoria perché incrementa di 3 punti la classifica, preziosa perché consolida la terza piazza a pari merito con la SAFA prossima avversaria in terra mandrogna, preziosa perché ha permesso di allungare sulle quinte e seste in un eventuale testa a testa per accedere ai playoff, preziosa perché certifica la salvezza matematica senza passare attraversare la lotteria dei playout e questo era un obiettivo stagionale per questa giovane formazione con media età di 17 anni. Preziosa vittoria perché certifica ancora una volta la crescita del team di coach Marco “Jus” Ruscigni, crescita che dalla ripresa post pausa pandemica ha fatto segnare sul tabellino 8 vittorie ed una sola sconfitta subita in quel di Settimo Torinese affrontando la squadra leader del girone il Lilliput. L’Alessandria volley esce “corsara” dal Palasport valenzano con un 3 a 0 che ha fatto registrare i seguenti punteggi 25/14 25/21 25/20. Una partita piacevole e ben giocata e combattuta da entrambi i team, partita con buoni spunti e trame di gioco apprezzabili sviluppati da entrambe le contendenti nonostante l’adrenalina che i derby procurano . Arianna Bernagozzi, Chiara Cazzulo, Alessia Falocco, Melissa Franzin, Matilde Furegato, Alice Giacomin, Elisa Marku, Romina Marku, Laura Nieddu, Francesca Oberti, Giulia Ponzano, Martina Ronzi, Martina Sacco, Elisa Serone le ragazze chiamate dal duo Ruscigni-Oberti artefici del successo. Nella prima frazione di gioco le alessandrine mettono subito il piede sull’acceleratore e raggiungendo dapprima punteggi di 17 a 5, 20 a 7, 21 a 11 chiudono il set con un perentorio 25 a 14. Secondo e terzo set più combattuti ed equilibrati, frazioni caratterizzate da timidi allunghi e successive riprese da entrambe le parti ma due colpi di reni come i migliori sprinter nel finale hanno fatto segnare sul tabellone 25 a 21 e 25 a 20 che hanno così sancito il 3 a 0 finale . Ora le ragazze del Presidente Andrea La Rosa, presente in tribuna con il D.T. Massimo Lotta e tutto lo staff direttivo e dirigenziale, dovranno far importante bagaglio di quanto di buono fatto fino ad ora e portare da subito l’attenzione al prossimo incontro contro le torinesi della SAFA 2000 ospiti al palasport “palacima” di Alessandria sabato 2 aprile alle ore 17,30. Incontro dai colori molto vivi perché la posta in palio è di quelle importanti in ottica podio e accesso playoff. Dopo questa giornata la classifica vede al primo posto il team torinese del Lilliput con 43 punti e 16 partite giocate, seguito da Fortitudo Occimiano a 42 (17), Alessandria volley 33 (17) e SAFA2000 a 33 (16) a seguire in zona tranquillità il Montalto Dora 30 punti (17) e non ancora fuori dai giochi playoff e Ovada 24 (16) e in zona playout Venaria Real 19 (16), Valenza 16 (16) , Vercelli 10 (16) , Playasti 8 (16), To.volley 6 (14).

