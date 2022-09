Alessandria Calcio Femminile: Angelica Dalerba confermata in porta

L’Acf Alessandria comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo di Angelica Dalerba!

L’avventura insieme continua. l’Acf Alessandria nel muovere i suoi per la rinascita ha scelto la classe 2006 per difendere i pali della porta grigia. Nella stagione prestazioni e parate decisive, come nella semifinale contro il Novara parando due rigori, hanno permesso all’Acf Alessandria di guadagnarsi la posizione tra le società più importanti del Piemonte. Oggi Angelica Dalerba rinnova il suo contratto fino al 2023.