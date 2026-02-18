IN EVIDENZA

Al San Raffaele di Milano nuovi traguardi per la salute femminile

Feb 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Trattamento con il laser per l’endometriosi, una patologia che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile; progressi e risultati nel trattamento in utero della spina bifida; nuove possibilità di maternità grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico con successivo trapianto: sono solo alcuni dei successi ottenuti dall’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. A contraddistinguere l’Unità, che comprende tre campi d’eccellenza, ginecologia, ostetricia e medicina della e riproduzione, è l’essere fortemente interconnessi con gli altri reparti dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
