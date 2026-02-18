Attualità Cronaca Video

Caivano: arrestato un ghanese 45enne che ha tentato di rapire un bambino

Di

Feb 18, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Pochi giorni fa un analogo episodio era accaduto a Bergamo. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto il supermercato Md di via Atellana, dove poco prima due donne erano con i loro bambini per fare la spesa. Stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo, un 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti, si è avvicinato a loro. “Questo non è tuo figlio, dammelo!”, avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni, tentando di prenderlo in braccio. L’amica della donna si è frapposta tra i due. Il 45enne ha provato ad afferrare il piccolo, che ha iniziato a urlare “mamma”, spaventato. A quel punto la donna con il figlio dietro di se è entrata nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha seguita provando, ancora una volta, ad afferrare il bambino. Ma è intervenuta una cassiera. E così l’uomo si è dato alla fuga. I carabinieri, ricostruita la vicenda, hanno avviato le ricerche dell 45enne che è stato rintracciato nei pressi del supermercato. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato sequestro di persona. vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Nordio: “Anm terrorizzata perché la riforma le toglie il potere”

Feb 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella “CSM non è esente da difetti, ma serve il rispetto dalle altre istituzioni”

Feb 18, 2026
Salute & Scienza Video

Al San Raffaele di Milano nuovi traguardi per Ostetrica e Ginecologia

Feb 18, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, alle aziende serve un aiuto dallo Stato

Feb 18, 2026
IN EVIDENZA

Peculato e circonvenzione di incapaci, 8 arresti alle porte di Roma

Feb 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Caivano: arrestato un ghanese 45enne che ha tentato di rapire un bambino

Feb 18, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: ci vogliono regole chiare per il pomodoro da industria

Feb 18, 2026 Raimondo Bovone