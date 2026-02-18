Attualità Cronaca Video

Roma: 8 arresti per peculato e circonvenzione di incapace

Di

Feb 18, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con l’arresto di otto persone una delicata e complessa attività d’indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Roma. I militari hanno eseguito a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo otto misure cautelari personali: due custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura. Le indagini hanno riguardato una illegale appropriazione di risorse finanziarie di vittime fragili. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di due amministratrici di sostegno e di altri sei soggetti concorrenti nel reato, tra parenti e conoscenti delle stesse, tutti gravitanti presso un’associazione di volontariato d’assistenza e un centro pensioni. L’indagine trae origine da un’ispezione eseguita, nella primavera del 2024, presso una comunità per anziani nel Comune di Nettuno, dal Nas romano insieme alla locale Arma territoriale.
vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Caivano: arrestato un ghanese 45enne che ha tentato di rapire un bambino

Feb 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Nordio: “Anm terrorizzata perché la riforma le toglie il potere”

Feb 18, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella “CSM non è esente da difetti, ma serve il rispetto dalle altre istituzioni”

Feb 18, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, alle aziende serve un aiuto dallo Stato

Feb 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: 8 arresti per peculato e circonvenzione di incapace

Feb 18, 2026
Attualità Cronaca Video

Caivano: arrestato un ghanese 45enne che ha tentato di rapire un bambino

Feb 18, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria: ci vogliono regole chiare per il pomodoro da industria

Feb 18, 2026 Raimondo Bovone