Agrifood Magazine – 24/12/2025

Dic 24, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– L’Ue investe nella qualità e sostenibilità dei prodotti agroalimentari
– Vino, si rafforza l’asse Italia-Francia-Spagna
– Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole
– Il calendario Love Planet Earth racconta l’agricoltura del Mediterraneo
