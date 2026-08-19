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Agrifood Magazine – 19/8/2026

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Ago 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Coltivaitalia, nuove risorse per l’agricoltura
– Caldo record, raccolto di cereali in calo
– Enoturismo, 18 milioni di italiani scelgono il viaggio del gusto
– Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia
fsc/gtr/col

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