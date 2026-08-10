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Coltivaitalia: nuove risorse per l’agricoltura

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Ago 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Via libera dalla Camera, in prima lettura, a Coltivaitalia, un provvedimento che mette a disposizione dell’agricoltura oltre un miliardo di euro di nuove risorse, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità alimentare e la competitività del settore primario. Sono previsti 150 milioni per sostenere l’imprenditoria agricola giovanile e femminile, nuove opportunità di accesso alla terra e interventi per recuperare i terreni abbandonati. Grande attenzione anche a ricerca, innovazione e digitalizzazione, con investimenti in agricoltura di precisione, intelligenza artificiale e nuove tecnologie. Il provvedimento introduce inoltre misure per contrastare la peste suina africana, tutelare le produzioni di qualità e semplificare l’accesso ai fondi pubblici. “Il nostro settore primario in questi anni ha fatto registrare risultati degni di nota – sottolinea il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – siamo primi in Europa per valore aggiunto in agricoltura, esportiamo 74,5 miliardi di euro di prodotti agroalimentari. Sono risultati che raggiungiamo con un piano di investimenti pubblici che sfiora i 17 miliardi di euro e grazie al lavoro quotidiano dei nostri agricoltori.gsl

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