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Crotone: smantellato giro di prostituzione, arrestati 7 stranieri e 1 italiano

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Ago 19, 2026
CROTONE (ITALPRESS) – Smantellata dai carabinieri un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, che operava tra Isola Capo Rizzuto e Crotone. I militari del Comando provinciale, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 8 persone, 7 di nazionalità straniera e un cittadino italiano. Sequestrato anche un hotel. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura. Tra i reati contestati anche la violenza sessuale su minore: 4 indagati sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari, mentre altri 2 sono stati denunciati. vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

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