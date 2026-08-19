Attualità Cronaca

Catania: ripresa l’attività dell’Etna con emissione di cenere

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Ago 19, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Sull’Etna, a partire dalle ore 5 circa, è ripresa l’attività stromboliana dal Cratere della Voragine, producendo un’emissione di cenere che si disperde, secondo i modelli previsionali, nel quadrante meridionale. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.
Dal punto di vista sismico, dalle 4 circa l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un repentino incremento; allo stato attuale l’ampiezza rientra nel livello alto. I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell’area del Cratere di Nord-Est in un intervallo di quota compreso tra 1.800 e 2.000 metri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica ha mostrato un notevole incremento a partire dalle ore 4 di oggi, gli eventi infrasonici sono stati localizzati principalmente nell’area del cratere di Nord-Est, con ampiezze che hanno raggiunto valori elevati.
Dal punto di vista delle deformazioni del suolo, la rete GNSS non mostra attualmente variazioni significative. A partire dalle 4:30 circa, alcune stazioni clinometriche, particolarmente le tre sommitali, segnano variazioni nei loro trend. La stazione sommitale di Cratere del Piano ha attualmente cumulato pochi decimi di microradiante e l’attuale variazione è coerente con l’inizio di un processo di deflazione.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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