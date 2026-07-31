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Cina, un piano quinquennale per uno sviluppo industriale più sostenibile

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Lug 31, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano quinquennale per promuovere la trasformazione sostenibile e a basse emissioni di carbonio del settore industriale, fissando l’obiettivo di raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall’industria entro il 2030.

Il piano per il periodo 2026-2030, recentemente pubblicato dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, mira inoltre ad aumentare in modo significativo l’utilizzo di energia verde nell’industria e a rafforzare ulteriormente la competitività dei settori ecologici e a basse emissioni di carbonio.

Il documento delinea una serie di compiti chiave, tra cui l’attuazione di iniziative per il picco delle emissioni di carbonio nel settore industriale, l’ampliamento dell’offerta di attrezzature e prodotti sostenibili, il potenziamento dell’innovazione tecnologica verde e a basse emissioni di carbonio e il miglioramento dei sistemi per il riciclo delle risorse industriali.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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