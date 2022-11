“WE RUN FOR WOMEN – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tra le numerose iniziative proposte dalla Polizia di Stato nell’ambito della Campagna permanente “Questo non è amore”, la Direzione Centrale Anticrimine ha organizzato, per domenica 20 novembre, a Pietra Ligure (SV) la “We run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”.

La manifestazione sportiva, alla sua prima edizione, prevede due percorsi: uno di 10km in forma competitiva e non competitiva e uno di 3km non competitivo aperto a tutti; non solo sport, ma anche informazione sul tema della violenza di genere presso il “villaggio” presente nella zona di partenza e arrivo.

L’occasione giusta per mettersi in movimento per una buona causa e per testimoniare ancora una volta da che parte stare.

Informazioni per iscrizioni evento sportivo.

GARA PODISTICA 10 KM COMPETIVA

Le iscrizioni per la gara podistica 10 km competitiva, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 17 novembre p.v., con una quota di iscrizione di 10 €, potranno essere effettuate presso la piattaforma www.endu.net al seguente link:

https://api.endu.net/r/i/75518

Potranno effettuare l’iscrizione alla gara podistica competitiva i seguenti soggetti:

Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società affiliate FIDAL

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo di età).

Atleti italiani e stranieri tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. atletica), in possesso di Runcard-EPS.

Atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS (Sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni Fidal-EPS.

La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente inviato, congiuntamente a copia di tessere EPS e/o Runcard 2022, all’indirizzo mail [email protected] .

La Runcard può essere acquistata in autonomia sul sito www.runcard.com.

GARA PODISTICA 10 KM NON COMPETIVA

Le iscrizioni per la gara podistica 10 km NON competitiva, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 17 novembre p.v., con una quota di iscrizione di 10 €, potranno essere effettuate presso la piattaforma www.endu.net al seguente link:

https://api.endu.net/r/i/75518

Potranno partecipare tutti coloro che siano in possesso di certificato medico di sana e robusta costituzione e/o certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera.

Come per la gara podistica competitiva, la partecipazione all’evento è subordinata all’invio di tale certificazione tramite mail all’indirizzo [email protected], specificando la partecipazione alla gara podistica NON competitiva.

MARCIA DI 3 KM NON COMPETIVA

Per la marcia di 3km non competitiva potranno partecipare persone di ogni età.

Si richiede, esclusivamente per i minorenni, la compilazione di una liberatoria che verrà inviata all’atto dell’iscrizione.

Le modalità di iscrizione alla marcia/camminata di 3 km, totalmente gratuita, sono:

Presso la sede ASD RunRivieraRun in Via G.B. Montaldo 22 a Pietra Ligure

Inviando mail all’indirizzo [email protected] , specificando l’iscrizione alla marcia

di 3 km non competitiva.

Presso lo stand sito in Piazza San Nicolò di Pietra Ligure(SV) nei giorni di:

venerdì 18 novembre p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00

sabato 19 novembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Per gli iscritti alla gara saranno disponibili, in convenzione, delle camere in alberghi e B&B della zona fino ad esaurimento della disponibilità.

Per ulteriori info Runrivierarun Presidente Luciano Costa 019/6898607 [email protected]