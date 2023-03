I MotelNoire e il nuovo album “Non ci avrete mai”

“Non ci avrete mai” è il singolo che dà il titolo all’album della band milanese.

Il nuovo album dei MotelNoire, dall’emblematico titolo “Non ci avrete mai”, uscito a Febbraio 2023, è stato interamente scritto e realizzato dalla band milanese, con la collaborazione di Tiziano Motti.

Il disco si compone di ben 15 tracce, dal sapore marcatamente rock e dove il gruppo racconta storie di vita vissuta in prima persona o da spettatori. Il singolo “Non ci avrete mai”, dà anche il nome all’album prodotto da Luca Venturi (On Te Set/distribuzione Artist First).

LA BAND

I MotelNoire sono: Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere), Tony Corizia (basso), Cristian Fusi (batteria).

Le parole: “Il brano è un grido di rabbia che si prefigge di risvegliare le nostre coscienze, in segno di risposta ad un sistema che troppe volte rimane indifferente, ignorando tutti coloro che non ritiene “giusti” o che non sono in grado di allinearsi ad esso”.

Crediti

Interamente composto dai MotelNoire, il disco è stato registrato al Moonhouse studio di Milano e mixato da Danilo Di Lorenzo. Vede la collaborazione di Tiziano Motti e del rapper Tormento (Sottotono).

Il videoclip è stato realizzato da Carlo Battillocchi e vede come guest lo storico manager Enrico Rovelli, legato per anni a Vasco Rossi e Diego Spagnoli.

Info

https://www.facebook.com/MotelNoire

https://www.instagram.com/motelnoire_official/

https://www.youtube.com/channel/UC-DCljjIMve-u2Q4TCocPfg