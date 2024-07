Expo 2025 Osaka, Angelilli “incentivi a imprese che parteciperanno”

ROMA (ITALPRESS) – L’Expo 2025 Osaka “sarà una grande opportunità per il sistema Italia e anche per la Regione Lazio, per lo sviluppo economico, per le imprese: sarà veramente un investimento sul futuro”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, a margine dell’Executive Breakfast organizzato dalla Regione Lazio a Roma. “Abbiamo fatto un confronto con tante aziende e con le associazioni datoriali e da settembre partiremo con le presentazioni sul territorio: daremo la possibilità alle imprese di partecipare con un voucher, quindi un incentivo da un punto di vista economico”.(ITALPRESS)

