Ecco gli spettacoli del Teatro Alessandrino ’23-’24: da lunedì biglietteria aperta in via Verdi 12

Tra gli artisti che calcheranno il palco dell’Alessandrino ci saranno Lopez e Solenghi, Luca Ravenna, Silvia Mezzanotte in concerto, Angela Finocchiaro e in occasione del centenario Pucciniano (1924-2024) andrà in scena l’opera lirica TOSCA. Sarà una stagione interessante, stimolante e divertente che soddisferà appieno i gusti del pubblico.