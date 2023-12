Nuova stagione sinfonica per la ‘Monferrato Classic Orchestra’, diretta da Federico Ferrari

La nuova stagione sinfonica della Monferrato Classic Orchestra si aprirà il 31 dicembre presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato. Grazie all’intervento del sindaco Federico Riboldi, la Monferrato Classic Orchestra, sotto la guida del suo presidente e direttore artistico Sabrina Lanzi, nel 2021 è divenuta orchestra stabile del teatro e della città monferrina.

L’importante occasione del Concerto di Capodanno vede la presentazione del nuovo direttore stabile Federico Ferrari. Attualmente vive e dirige in Germania ma è piemontese d’origine, nato a Borgomanero.

Il programma

31 dicembre 2023 – Concerto di Capodanno, direttore Federico Ferrari

21 gennaio 2024 – W. A. Mozart Concerto k 414 per pf e orch. Beethoven sinfonia n 4 – Solista Anita Costa, direttore Federico Ferrari.

– W. A. Mozart Concerto k 414 per pf e orch. Beethoven sinfonia n 4 – 25 febbraio 2024 – J.Brahms, Variazioni su un tema di Haydn, Sinfonia n 1 – Direttore Nicolò Jacopo Suppa

J.Brahms, Variazioni su un tema di Haydn, Sinfonia n 1 – 24 marzo 2024 – Beethoven 5/5 Concerto n 5 ” Emperor” per pianoforte e orchestra, Sinfonia n. 5 – Solista Sabrina Lanzi, direttore Federico Ferrari

Beethoven 5/5 Concerto n 5 ” Emperor” per pianoforte e orchestra, Sinfonia n. 5 – 28 aprile 2024 – F. Mendelssohn “Sogno di una notte di mezza estate” Per coro, solisti e orchestra – Direttore Federico Ferrari

Le parole

Così il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che sostiene il progetto: “Il nostro ente ha inserito questa iniziativa tra i progetti propri, per l’impegno profuso a favore dello sviluppo culturale del territorio, per l’attenzione rivolta alla crescita professionale dei giovani musicisti, per la qualità del programma e degli ospiti presentati. Tutte caratteristiche che hanno permesso alla MCO di avere sede presso il Teatro Municipale di Casale e alla città di Casale di poter disporre di un patrimonio artistico di grande valore, offrendo musica di qualità ai residenti e ai numerosi turisti”.