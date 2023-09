“Opere grafiche di artisti alessandrini per il Triangolo Nero”: da oggi al 20 ottobre in Biblioteca

Oggi alle ore 18,00 si inaugura, presso le Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, la mostra ”Opere grafiche di artisti alessandrini per il Triangolo Nero”, curata da Gianni Baretta e Paolo Belletti.

La mostra

Ingresso libero – aperta al pubblico fino al 20 ottobre 2023 –

orari: lunedì/venerdì 8.30-13, martedì e giovedì 14-18.

A tutt’oggi sono quasi 160 le opere prodotte per il Triangolo Nero, con la fattiva e generosa amicizia di molti degli artisti protagonisti nello spazio di Corso Cento Cannoni 16. Le tirature di queste opere di grafica raramente hanno superato i 30 esemplari e quasi sempre sono state stampate su fogli con le classiche misure di 35 x 25 cm.

Questo insieme di opere rappresenta uno spaccato di notevole qualità esecutiva, sia per il valore degli artisti che per le buone risultanze di una stampa al torchio accurata e sensibile alle esigenze intrinseche che ogni matrice ha per una sua ottimale realizzazione.

In questa seconda rassegna sono protagonisti artisti provenienti da città e provincia, sia pure con qualche sconfinamento, giustificato da vicinanze e frequentazioni partecipative nel territorio. Circa 40 opere saranno visibili nella mostra attuale e gli artisti esposti nelle Sale Storiche della Biblioteca sono: Mario Annone, Gianni Baretta, Roberto Barisione, Vito Boggeri, Alberto Boschi, Guido Botta, Balthasar Brennensthul, Ezio Campese, Anselmo Carrea, Edilio Cavanna, Enrico Colombotto Rosso, Aldo Coscia, Pino Di Gennaro, Mario Fallini, Enrico Francescon, Nadir Montagnana, Marienzo Motta, Carlo Pace, Lucia Pescador, Maria Robba, Bruno Severino, Mario Surbone, Pietro Villa.

Info

[email protected]