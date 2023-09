Domani sera alle 20.45, all’Auditorium San Baudolino (via Bonardi 13), una grande festa in famiglia celebrerà il 25° di beatificazione della Suora alessandrina.

La ricorrenza del 25° anniversario della beatificazione di Madre Teresa Grillo Michel (1998-2023) è alla base di una serie di proposte e momenti di riflessione e approfondimento che la Congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, da questa fondate, ha messo in campo per onorare questa grande figura di donna e per far conoscere la “storia bella” che da lei è iniziata, ad Alessandria, per spandersi nel mondo. Ingresso libero e gratuito

L’iniziativa

Particolarmente significativa, riguarda direttamente l’ambito alessandrino ove la Congregazione ha mosso i primi passi. Alle ore 20.45 l’Auditorium San Baudolino sarà il luogo dove si svolgerà una grande “festa in famiglia” in cui Piccole Suore, operatori delle Strutture della Congregazione, ospiti, loro familiari e laici “Amici di Madre Michel” saranno coinvolti in un suggestivo evento che intende veicolare il messaggio di “amore-pace-servizio” ai poveri nel mondo che caratterizza il carisma e l’opera iniziata dalla Beata alessandrina. A queste tre parole, elementi distintivi della serata, corrispondono peraltro altre tre importanti parole: canti-danza-teatro.

Le parole

“Sono proprio queste – sottolinea Sr. Natalina Rognoni , Provinciale delle Piccole Suore di Madre Michel – le espressioni artistiche che abbiamo scelto per caratterizzare la serata del 23 settembre. Desideriamo dare un’immagine della nostra Fondatrice e della sua opera che, nella verità storica della narrazione, sia il più possibile “attuale”, concreta, percepibile nella sua specificità. Un’immagine che sia anche “attrattiva” per tutti, a partire da quel suo sorriso e dalla tenerezza che la caratterizzava anche nei momenti più complessi”.

I collegamenti e la Messa

A rendere ancora più originale la serata (con la presenza del Coro Diocesano locale) saranno i collegamenti audio-video a distanza con le Case della Congregazione sia italiane (Alessandria, Quargnento, Frascaro, Villa del Bosco, La Spezia, Roma) che estere (Brasile, Argentina, India, Angola e Polonia).

Lunedì 25 settembre in Cattedrale ad Alessandria la Santa Messa per Madre Michel (ore 15.30), alla presenza delle Piccole Suore, degli ospiti dell’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria e di tanti laici dei gruppi italiani “Amici di Madre Michel”.