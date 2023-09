Domani “Rom’antica” apre ad Alessandria

Il piano di aperture di Rom’antica nei centri cittadini continua a pieno ritmo, e il brand di pizza romana si appresta ad aprire il suo primo punto vendita nella città di Alessandria.

L’ennesimo tassello che va ad arricchire la proposta di VERA Srl, società del Gruppo Finiper Canova di proprietà di Marco Brunelli, attiva nel settore della ristorazione e proprietaria del brand, portando avanti parallelamente aperture nei centri cittadini, dando la possibilità di unire il pratico consumo take away e il delivery, e nei centri commerciali.

La decisione di aprire un nuovo punto vendita di Rom’antica ad Alessandria sottolinea l’attenzione del marchio verso questa città piemontese, rinomata per la sua ricca tradizione culinaria e per la sua vivace scena gastronomica. Alessandria, con la sua storia quasi millenaria e il suo patrimonio culturale, costituisce una scelta ideale per Rom’antica, che si impegna a condividere l’autenticità della sua pizza romana in teglia con gli abitanti e i visitatori della zona.

Il nuovo punto vendita

Ad Alessandria Rom’antica sarà in Via Vochieri 1, a breve distanza dalla famosa Piazza della Libertà, offrendo così una posizione strategica e facilmente accessibile sia per i residenti di Alessandria che per chi arriva da altre località della regione. Questa rinomata strada, con il suo fascino architettonico e l’atmosfera vivace, rappresenta il luogo ideale per immergersi nell’esperienza culinaria dell’autentica pizza romana e vivere momenti di gusto da ricordare.

Rom’antica a Alessandria sarà inaugurata sabato 23 settembre 2023 alle ore 11 e a tutti i presenti, come di consueto, sarà offerta una degustazione di pizza gratuita.

La qualità e l’artigianalità

L’apertura di Alessandria si aggiunge agli altri 48 monomarca distribuiti tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il successo di Rom’antica è dovuto soprattutto alla grande attenzione per la qualità e l’artigianalità del prodotto: una pizza realizzata con materie prime scelte selezionate; un impasto preparato quotidianamente “da mani esperte” con la volontà di offrire l’eccellenza al palato dei clienti; un basso contenuto di lievito e una lunga lievitazione che lo rendono digeribilissimo. Il risultato è una pizza romana quadrata, gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia.