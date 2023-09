‘Asean Design’: il gioiello valenzano alla conquista dell’Asia. Fino al 19 ottobre a Palatium Vetus

Dal 19 settembre al 19 ottobre 2023 , Palatium Vetus ospiterà la rassegna “ASEAN Design. L’internazionalizzazione del gioiello di Valenza in Asia” , progetto di promozione dell’artigianato orafo sui mercati orientali che, in contemporanea, avrà una vetrina al MAO, il prestigioso Museo di Arte Orientale di Torino (via san Domenico 11), dove sarà presente una rappresentanza degli orafi.

L’iniziativa

È il risultato di un importante accordo di collaborazione che riguarda Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Camera di Commercio Alessandria/Asti, Camera di Commercio di Torino, CNA Torino con CNA Federmoda. L’organizzazione dei 2 eventi è affidata a CLUBASIA, 1° network che vede Camere bilaterali attive in Italia nello sviluppo dei rapporti economici con i Paesi asiatici.

L’esposizione