Silvia Padoa presenta: “In fondo ci hai divertiti. Peripezie in terra d’Africa di una nonna diva”

Domani, venerdì 21 giugno, alle ore 18.30, alla Libreria Namastè di Tortona (via Emilia 168/a), Silvia Padoa, esperta di pittura antica e scrittrice, presenterà il suo libro “In fondo ci hai divertiti. Peripezie in terra d’Africa di una nonna diva” (Elledilibro, 2024), in dialogo con Barbara Rossi, giornalista e critica cinematografica. Ingresso libero.

La presentazione è organizzata dalla Libreria Namastè, in collaborazione con il Rotary Club di Tortona, Distretto 2032, e La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica di Alessandria.

Info e prenotazioni: tel./whatsapp – 379-1298853

Il libro

Se vivere intensamente è un’arte, Clara Padoa è stata artista leggiadra quanto spregiudicata. Signora dell’élite milanese negli anni ’30, attrice per gioco nel cinema dei telefoni bianchi, ha saputo lasciarsi alle spalle le notti danzanti al club, i fiumi di champagne e il glamour di una Cinecittà agli albori, per una nuova vita nell’Eritrea fascista. Ma queste memorie non si esauriscono nella pur gustosa collezione di episodi e peripezie, tra scandali, safari e pericoli d’ogni genere. Custodiscono la verità più profonda di una donna, della sua energia inesauribile, rendendoci una testimonianza di amore per la Vita e per la terra d’Africa che di quella esperienza vibra e risuona, come uno strumento misterioso, straziante e indimenticabile.

La scrittrice

Silvia Padoa, nipote della protagonista, traccia il cammino di una storia sorprendente con la cura del biografo e l’intensità del narratore. Dai vecchi album di famiglia e dalle foto di scena, dagli appunti di viaggio e dalle pagine di diario, dai documenti e dai libri di storia, si dipana il racconto in prima persona di una donna che il suo romanzo l’ha innanzitutto vissuto. Diva o cacciatrice negli altipiani eritrei, crocerossina sotto i bombardamenti inglesi o pilota nel primo rally Algeri-Città del Capo, cavallerizza o agronoma alle prese con leopardi e sciami di cavallette, la figura che rivive in queste pagine parla con una lingua che omaggia tutte le donne.

Il profilo

Silvia Padoa ama le arti, è esperta di pittura antica, vive in campagna alle spalle della sua adorata Genova e scrive per passione. Nel 2013 dedicò alle figlie il suo primo libro, una raccolta di favole illustrate, poi curò alcuni impareggiabili libri “a ventaglio” della casa editrice Fiorina di Varzi. Con il ricordo della straordinaria nonna, Silvia va ben oltre la favola, perché tutto ciò che racconta della Milano fascista, di Cinecittà e dell’Africa coloniale è accaduto veramente, anche se tanto tempo fa, e in luoghi molto lontani.