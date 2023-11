Arriva il libro “Colline di carta” di Silvia Perosino, mercoledì 29 novembre ad Alessandria

Prosegue l’impegno in campo editoriale del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, sempre attivo nella diffusione della storia e della cultura del nostro territorio. Quest’anno si è scelto di dare alle stampe una raccolta di scritti a firma di Silvia Perosino, dal titolo “Colline di carta”, che hanno il pregio di essere una riuscitissima via di mezzo fra saggistica e narrativa, fra espressione di amore per la letteratura (ogni articolo prende le mosse dalla lettura di un romanzo oppure di un saggio) e l’idea di vivere, con la scrittura, delle vere e proprie passeggiate sentimentali nel cuore del territorio piemontese, tra Monferrato, Langhe e Roero, perorando l’idea di fondo che la promozione turistica possa essere supportata e vivificata anche attraverso la narrativa.

La presentazione del volume avverrà mercoledì 29 novembre ad Alessandria, o re 18 presso gli accoglienti locali de La Ristorazione Sociale*.

*Nata a dicembre 2010 dalla collaborazione tra Cooperativa Sociale Coompany &, Comune di Alessandria e associazione Orti in Città.

La pubblicazione

“Colline di carta” è una impreziosita dal pregevole lavoro di impaginazione e stampa fornito dalla casa editrice Langhe, Roero e Monferrato, la cui professionalità si è ben accompagnata con gli obiettivi editoriali del Circolo. Ricordiamo che il volume può essere acquistato nel corso delle presentazioni oppure richiesto tramite e-mail all’indirizzo [email protected], con successiva spedizione del libro.