Musica: ecco “Maledetta te”, nuovo brano pop e rythm&blues di eroCaddeo

“Maledetta Te” è un brano pop con influenze R&B che esplora il desiderio e la tentazione in una relazione passata. Nonostante il protagonista sia coinvolto in un’altra relazione, cede alle avance della sua ex e ne affronta i conflitti emotivi.

La voce di eroCaddeo, soul ma anche spinta e sferzante sul ritornello, racconta di un tormento interiore, cercando di rifiutare quello che si rivelerà un errore, ma allo stesso tempo lo trascina verso una parte più profonda e sofferente di sè.

“Siamo così simili, stesse ferite, stessi spigoli”

Ma sei già dove sei, vorrei dirti basta, ma non ti fermare.

Spegni tutto perché lo ricorderei e nel suo letto me ne pentirò, se penserò un po’ a te, Maledetta Te”

Cuore o ragione? L’istinto non lascia spazio, se non al pentimento.

Ma in fondo…non è forse proprio tutto questo che ci fa sentire vivi?

Biografia

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore e interprete Pop nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Nel 2022 firma con Cvlto Music Group e fa il suo esordio sulle piattaforme digitali con il singolo “Gravità Zero” scritto da Raige e Cicco Sanchez e prodotto da Dinv. Nel 2023 esce con i singoli “Prima Vera” e “Non Esiste” e alla fine dell’anno si trasferisce a Torino.