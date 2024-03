“Elena e la casa dal cancello rosso” è la nuova opera letteraria di Giorgia Meo , pubblicata per Icaro Edizioni. Si tratta di un testo adatto ad un pubblico di minori, senza dimenticare le fila dei “grandi” che vogliono ancora sognare.

Il libro

Racconta le avventure che vedono per protagonista una bambina di nome Elena, una piccola esploratrice curiosa, dallo sguardo attento e che non smette mai di scrutare tutto ciò che la circonda. Elena sogna di scoprire nuovi luoghi, per coltivare e assecondare la sua passione per l’esplorazione e l’occasione giunge propizia: un viaggio nel Salento insieme alla sua famiglia a bordo di un’auto scassata. Cominciano così le avventure più incredibili che mai avrebbe potuto immaginare. Oltre il cancello rosso che segna l’ingresso di quella che sarà la casa dove trascorrere le vacanze estive, Elena scopre un mondo fatato dove il dono dell’amicizia, il valore della gentilezza e la gioia dell’incontro segneranno le sue esperienze. La cosa più importante, che caratterizza Elena è senz’altro il suo rapporto col cane randagio “Frisky”. Il loro rapporto sarà fin da subito un legame unico, il cui riflesso permette al lettore di indagare da vicino l’importanza di avere un amico a quattro zampe, e di come la sua vicinanza possa risultare un valido alleato per l’uomo.