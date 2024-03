Juventus Next Gen pronta al sorpasso, ma deve battere la ‘bestia nera’ Pontedera

In campo oggi alle 18.30 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Next Gen lanciatissima dopo il rotondo 4-0 all’Olbia nell’infrasettimanale, ma occhio al Pontedera, ‘bestia nera’ dei bianconeri che fa più punti fuori che in casa. I granata toscani sono l’avversario da sorpassare, 2 punti più sopra. Battendoli, la squadra di Brambilla salirebbe al 7° posto e romperebbe un tabù che dura da quando esiste. Mai battuto il Pontedera: ci provarono Zironelli, Pecchia, Zauli e Brambilla all’andata. Niente da fare. Che sia la volta buona?

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 41 punti (11 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 40-36). Arriva dal 4-0 esterno sull’Olbia. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Miglior marcatore Guerra (12), sempre più ‘top scorer’ assoluto del girone B della serie C con 63 gol.

È (11 vinte, 8 pari, 11 perse, gol 40-36). Arriva dal 4-0 esterno sull’Olbia. Il tecnico (50) alterna e . Miglior marcatore (12), sempre più ‘top scorer’ assoluto del girone B della serie C con 63 gol. PONTEDERA – È al 7° posto con 43 punti (12 vinte, 7 pari, 11 perse, gol 44-44). Arriva dal 2-2 casalingo con la Lucchese. Il tecnico Max Canzi (57) gioca sempre col 3-4-2-1. Miglior marcatore Delpupo (8).

Precedenti

Sono 7 : nessuna vittoria bianconera, 3 pari e 4 sconfitte, gol 8-4.

: nessuna vittoria bianconera, 3 pari e 4 sconfitte, gol 8-4. ’18-’19 – doppio successo toscano: in casa ( 2-1 , Beruatto, Tomassini, Calcagni) e fuori 1-0 (Calcagni).

doppio successo toscano: in casa ( , Beruatto, Tomassini, Calcagni) e fuori (Calcagni). ’19-’20 – due pareggi: 1-1 in Piemonte (De Cenco, Mota-Carvalho) e 0-0 in Toscana.

due pareggi: in Piemonte (De Cenco, Mota-Carvalho) e in Toscana. ’20-’21 – al ‘Mannucci’ vittoria granata 2-1 (42′ Catanese, 67′ Brighenti rig., 86′ Piana), al ‘Moccagatta’ 1-1 (16′ Marqués, 94′ Benericetti).

al ‘Mannucci’ vittoria granata (42′ Catanese, 67′ Brighenti rig., 86′ Piana), al ‘Moccagatta’ (16′ Marqués, 94′ Benericetti). ’23-’24 – all’andata vittoria toscana 1-0 (10′ Selleri).

Giudici di gara

Arbitro: Marco Di Loreto (TR)

Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno) – Rodolfo Spataro (Rossano)

4° ufficiale: Giovanni Matteo (Sala Consilina)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Di Loreto, al 1° anno in serie C, ha diretto 7 gare in categoria.