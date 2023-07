‘I Marchesi del Monferrato’ presenta il libro “Colline di carta” di Silvia Perosino. Domenica 30 a Fubine

Prosegue l’impegno in campo editoriale del Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, sempre attivo nella diffusione della storia e della cultura del nostro territorio. Quest’anno si è scelto di dare alle stampe una raccolta di scritti a firma di Silvia Perosino, dal titolo “Colline di carta”, che hanno il pregio di essere una riuscitissima via di mezzo fra saggistica e narrativa, fra espressione di amore per la letteratura (ogni articolo prende le mosse dalla lettura di un romanzo oppure di un saggio) e l’idea di vivere, con la scrittura, delle vere e proprie passeggiate sentimentali nel cuore del territorio piemontese, tra Monferrato, Langhe e Roero, perorando l’idea di fondo che la promozione turistica possa essere supportata e vivificata anche attraverso la narrativa.

La presentazione del volume avverrà domenica 30 luglio a Fubine Monferrato.

Alle ore 16.00, presso la corte del ristorante “il Cantico dei Capperi”, avrà luogo l’incontro, organizzato dal Circolo col sostegno del Comune di Fubine e dell’associazione Monferrato Duemilaeventi. Dopo i saluti del sindaco Lino Pettazzi e l’intervento di Stefano Barbero, presidente dell’associazione Monferrato Duemilaeventi, a dialogare con l’autrice e con Emiliana Conti, presidente del circolo culturale I Marchesi del Monferrato, sarà il giornalista Mattia Rossi.