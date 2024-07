‘L’esultante suol d’Aleramo’, cultura di un territorio fra storia, sport, gastronomia e divertimento

Sabato 27 luglio, a Vignale Monferrato (sferisterio Cesare Porro) , nuovo appuntamento con il Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, inserito nel le molteplici manifestazioni organizzate in questo 2024 per festeggiare la ricorrenza del ventennale dalla fondazione.

Vent’anni nel corso dei quali l’associazione ha cercato con tutti mezzi a disposizione di perseguire il suo fine costitutivo, ovvero divulgare la storia del nostro territorio , ampliandone i confini fino a contenere quanti più significati possibili, diventando sostenitori della cultura che contraddistingue questi luoghi , non solo in senso accademico ma anche pratico.

L’evento

Organizzato da Panathlon Alessandria Cittadella, Comune e Asd Vignale , concretizza gli sforzi del circolo: collaborare attivamente con altre realtà territoriali per creare eventi che mettano in risalto il nostro Monferrato.

Patrocinano l’evento anche la Provincia di Alessandria, Azienda Agricola Accornero, Azienda Vinicola Canato, Club del Papillon , macelleria salumeria Emiliano Pala , Associazione Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale ANUU e Gaudio vini.

La giornata

Ore 16 – saluti istituzionali di Ernesta Corona (sindaco Vignale), Emiliana Conti (pres. Marchesi Monferrato), Peo Luparia (pres. Panathlon), Tamara Avogadro (pres. A.S.D. Vignale), Paolo Massobrio (presidente Club del Papillon).

di (sindaco Vignale), (pres. Marchesi Monferrato), (pres. Panathlon), (pres. A.S.D. Vignale), (presidente Club del Papillon). Ore 16.30 – conferenza del prof. Federico Giorgio Siboni , collaboratore del Circolo Marchesi del Monferrato, dal titolo “L’esultante di castella e vigne suol d’Aleramo: il Monferrato, terra di confine, terra di confini”.

, collaboratore del Circolo Marchesi del Monferrato, dal titolo Ore 17 – dalla storia aleramica agli sport sferistici , dei quali Vignale Monferrato rappresenta un cuore pulsante, e nello sferisterio Cesare Porro verranno proposte alcune esibizioni di pallone bracciale, tamburello e pantalera.

, dei quali Vignale Monferrato rappresenta un cuore pulsante, e nello verranno proposte alcune Ore 20 – cena (costo 30 euro a persona), con prenotazione al numero 340-9823963 fino ad esaurimento posti, in perfetto stile medievale con esibizioni di musici, acrobati, giocolieri (giochi de foco della Compagnia Folet d’la Marga).

Info

Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”

Chiostro di Piazza Santa Maria di Castello 14 – 15121 Alessandria Tel.: 340-4895669 – cod.fisc. 96039930068 Sito: www.marchesimonferrato.it Email: [email protected]