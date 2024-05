Comune di Alessandria, cosa dice il centro-destra sulla diffida del Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa dei gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Alessandria.

Ringraziamo il Prefetto per l’attenzione e la vicinanza che dimostra al Comune di Alessandria richiamando l’ente a fare il suo dovere attraverso una formale diffida ad approvare il Rendiconto di Bilancio 2023, andando nella direzione da noi auspicata avvertendo del ricorso alla procedura di commissariamento di cui all’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali in caso di mancata approvazione entro venti giorni. Noi continueremo nel nostro impegno per garantire la trasparenza, la correttezza e la legittimità dei conti dell’ente con questa amministrazione se ne sarà in grado o in collaborazione con il Commissario che il Prefetto vorrà nominare nell’eventualità che l’amministrazione Abonante perseveri nell’inadempienza. Infine corre l’obbligo richiamare tutti anche al dubbio, già da noi rilevato, in riferimento all’illegittimità della nomina del Ragioniere Capo in forza al Comune di Alessandria che potrebbe rappresentare un rischio di nullità o annullabilità degli atti finora adottati. Forse la soluzione migliore per la città potrebbe essere quella delle dimissioni del Sindaco Abonante mettendo fine alla lenta e quotidiana agonia iniziata dalla sua elezione a primo cittadino.

Emanuele Locci (Fratelli d’Italia) – Mattia Roggero (Lega Salvini Piemonte) –

Davide Buzzi Langhi (Forza Italia) – Luigi Sfienti (Movimento Civico per Alessandria)