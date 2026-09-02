XVIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”: oggi alle 16 l’apertura

Il XVIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme” è nella sua fase conclusiva, arricchita dal denso programma culturale del Festival che coinvolgerà la città dal 2 al 13 settembre. Il Festival è organizzato da Archicultura APS con il Comune di Acqui Terme e la Fondazione CRAL come sostenitore principale dell’evento. La manifestazione, anche quest’anno, accoglie numerosi ospiti di fama internazionale, dando, però, rilievo anche agli artisti e realtà locali.

L’evento d’apertura del Festival, che si svolgerà mercoledì 2 settembre alle ore 16 presso la Sala San Guido, sarà l’ormai tradizionale convegno interdisciplinare, quest’anno intitolato ‘La memoria è tesoro e custode di tutte le cose’. L’incontro, moderato da Rosa Amato, sarà un’occasione per indagare il tema della memoria, declinato secondo varie prospettive.

Bruno Gambarotta sarà ospite giovedì 3 settembre

Giovedì 3 settembre la Sala San Guido ospiterà alle 17.30 il primo dei grandi ospiti del Festival: Bruno Gambarotta. Lo scrittore e giornalista, introdotto da Rosa Amato, parlerà della sua ultima opera ‘Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai’ (Manni Editori) 2023, in cui racconta 50 anni di storia della televisione italiana attraverso la sua straordinaria carriera. Alla sera si prosegue nella suggestiva cornice del Chiostro del Duomo che, a dalle ore 21, verrà animato dall’incontro ‘La memoria involontaria, il pensiero ritrovato’.

Sabato 5 settembre, sempre presso la Sala San Guido e il chiostro del Duomo, avrà luogo dalle ore 16:30 la premiazione del Concorso di Fotografia, che verrà corredata dall’intervento di Mariateresa Cerretelli. La serata prosegue alle 21.30 con la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia, presso il Castello dei Paleologi. La cerimonia sarà arricchita dalla lettura delle poesie premiate a cura di Mathilda Malfatto, Serena Olivieri, Teatro d’Insieme Onlus e dalle musiche.

Domenica 6 settembre, invece, sarà possibile partecipare, nell’affascinante cornice del chiostro del Duomo, alla lettura di poesie di autori palestinesi a cura di Paola Re e Jamil (studente di Gaza) accompagnati dalle musiche di Jawad Achatao.



CREDITI – La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ed è sostenuta anche dalla Chiesa Valdese, Istituto Nazionale Tributaristi, Vecchiantico di Adriano Benzi, Valnegri Pneumatici, Consorzio del Brachetto d’Acqui, Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, Cuvage, Comac; inoltre hanno collaborato Mondadori Bookstore di Acqui Terme, Libera, Anpi Alessandria, Antithesis, Associazione DiOgniArte, Fondazione Cesare Pavese. Mediapartner del Concorso sono Radio Gold e CD Movie.