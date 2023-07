Visone in Jazz 2023

Visone in Jazz è un festival musicale che si svolge a Visone, in Piemonte, dal 1978, è dedicato alla musica jazz e ospita ogni anno artisti di fama internazionale. È un evento importante per la scena musicale italiana e attira ogni anno migliaia di appassionati da tutta Europa. Il festival offre un’esperienza unica agli appassionati di musica jazz e si svolge in un ambiente suggestivo, tra le colline del Monferrato, inoltre offre un’ampia varietà di generi musicali, dal jazz tradizionale al jazz fusion, dal jazz blues al jazz contemporaneo.

Quest’anno si svolgerà Domenica 6 Agosto.

L’Ospite di Visone in Jazz

Ana Carla Maza. Compositrice, violoncellista e cantante cubana, Ana Carla Maza fa una riconnessione musicale appagante alla sua educazione all’Avana e alle radici latinoamericane con l’uscita di Caribe. Autoprodotto e caratterizzato da un sestetto pesante in ottone, è un ritorno alle marmellate di descarga afro-cubane degli anni ’50 con percorsi abbondanti e gioiosi ai rumba dei Caraibi, ai tanghi dell’Argentina e flirta con il bossa-jazz brasiliano e il samba.

Sito dell’artista: www.anacarlamaza.com

L’album CARIBE è in uscita nell’autunno 2023 ma i concerti con questo progetto sono iniziati già il 18 maggio al festival “Jazz sous les Pommiers”, in coincidenza con l’uscita del primo singolo.

Per i tickets (10€) : https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visone-in-jazz-2023-ana-carla-maza-quartet-caribe-668217505547?aff=oddtdtcreator

Per maggiori dettagli: www.visoneinjazz.it – https://www.facebook.com/ComunediVisone

Visone (AL)

Info: [email protected]