Tornano le “Acetaie Aperte” nel Modenese

MODENA (ITALPRESS) – Acetaie Aperte si presenta. Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena si è tenuta la conferenza stampa in vista dell’edizione 2024 della storica manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di appassionati nella provincia di Modena per conoscere meglio l’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. L’edizione in programma il prossimo 29 settembre si presenta come una delle più interessanti e partecipate di sempre sul fronte dei produttori, che hanno aderito con oltre 40 aziende.

sat/gtr