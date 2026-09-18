Teatro: domenica alle 18 al centro me.dea. di Alessandria lo spettacolo ‘Decolors’

La Compagnia Teatrale Fubinese torna con uno spettacolo speciale, divertente e soprattutto benefico, a sostegno del Centro Antiviolenza Me.Dea. Sul palco Maurizio Ferrari, Massimo Faletti e l’inossidabile Massimo Brusasco, pronti a imbrattare di comicità la domenica alessandrina.

E non finisce qui: sul palco anche Serena Imperatrice, che insieme a Brusasco porterà in scena il mitico oroscopo demenziale… quello del Salotto del Mandrogno che fa crollare ogni certezza astrologica.

.📅 Domenica 20 settembre 2026 – ore 18.00 – 📍 APS Me.Dea – Via dei Guasco 47, Alessandria (cortile) 🎟️ Ingresso a offerta libera, interamente destinata a Me.Dea. Se ridete, offrite di più. Se non ridete, offrite lo stesso: è beneficenza!

☔ In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato. Un’occasione per ridere, ascoltare buona musica e sostenere una causa importante.

Portate amici, parenti, vicini di casa e chiunque abbia bisogno di un po’ di colore nella vita.

#alessandria #SpettacoloBenefico #Ridere #solidarietà #oroscopodemenzialeinpillole