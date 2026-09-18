Serie C, girone A: la baby-Juve perde 2-0, il Cittadella marcia a punteggio pieno

Il Cittadella fa 5 su 5 e resta al comando a punteggio pieno, mentre la Juve Next Gen trova la sua 2^ sconfitta di fila senza segnare. Complessivamente, in 3 trasferte, la squadra bianconera ha subìto 8 gol facendo 1 solo punto (3-3 a Carpi). La squadra di Brambilla se l’è giocata alla pari, andando più volte vicina al gol e impegnando molto il portiere Zanellati, ma il pallone non voleva entrare. Nel complesso l’atteggiamento è stato quello giusto, buona reazione rispetto alla trasferta di Ospitaletto di domenica.

CLASSIFICA – I veneti sono soli al comando a quota 15, con 4 punti di vantaggio sulla coppia Brescia/ Ospitaletto. I baby-bianconeri, invece, restano fermi a 5 punti, in un gruppone centrale di 8 squadre nel quale, per via della differenza reti, occupano il 16° posto, ai margini della zona playout.

PROSSIMO TURNO – Nella 6^ giornata di andata la Juventus torna al Moccagatta, dove domenica ospiterà l’Albinoleffe all’ora di pranzo (12.30), mentre il Cittadella renderà visita proprio ad una delle 2 seconde, l’Ospitaletto (domenica ore 14.30).

CITTADELLA – JUVENTUS NEXT GEN 2–0

GOL: 15′ Gobbato, 62′ Ihnatov

CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella; D’Alessio, Amatucci (C) (72′ Barberis), Sangalli (72′ Frisenna), Ihnatov (88′ Paolucci), Ndrecka; Ekuban (67′ Mensah), Fabbro (67′ Antonucci).

Panchina: Maniero, Sommacal, Anastasia, Falcinelli, Crialese, Zilio, Ceccarelli. Allenatore: Roberto Musso

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Van Aarle, Corradi (74′ Montero Benia), Rizzo (65′ Amaradio); Grelaud, Macca (C), Ripani (65′ Melegoni), Makiobo (65′ Merola), Savio; Oboavwoduo 880′ Guerra), Durmisi.

Panchina: Fuscaldo, Cat Berro, Verde, Brugarello, Keutgen, Leone, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla