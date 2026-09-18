Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: la baby-Juve perde 2-0, il Cittadella marcia a punteggio pieno

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2026 , , , , , , ,

Il Cittadella fa 5 su 5 e resta al comando a punteggio pieno, mentre la Juve Next Gen trova la sua 2^ sconfitta di fila senza segnare. Complessivamente, in 3 trasferte, la squadra bianconera ha subìto 8 gol facendo 1 solo punto (3-3 a Carpi). La squadra di Brambilla se l’è giocata alla pari, andando più volte vicina al gol e impegnando molto il portiere Zanellati, ma il pallone non voleva entrare. Nel complesso l’atteggiamento è stato quello giusto, buona reazione rispetto alla trasferta di Ospitaletto di domenica.
CLASSIFICA – I veneti sono soli al comando a quota 15, con 4 punti di vantaggio sulla coppia Brescia/ Ospitaletto. I baby-bianconeri, invece, restano fermi a 5 punti, in un gruppone centrale di 8 squadre nel quale, per via della differenza reti, occupano il 16° posto, ai margini della zona playout.
PROSSIMO TURNO – Nella 6^ giornata di andata la Juventus torna al Moccagatta, dove domenica ospiterà l’Albinoleffe all’ora di pranzo (12.30), mentre il Cittadella renderà visita proprio ad una delle 2 seconde, l’Ospitaletto (domenica ore 14.30).

CITTADELLA – JUVENTUS NEXT GEN 2–0
GOL: 15′ Gobbato, 62′ Ihnatov
CITTADELLA (3-5-2): Zanellati; Gobbato, Toffanin, Martella; D’Alessio, Amatucci (C) (72′ Barberis), Sangalli (72′ Frisenna), Ihnatov (88′ Paolucci), Ndrecka; Ekuban (67′ Mensah), Fabbro (67′ Antonucci).
Panchina: Maniero, Sommacal, Anastasia, Falcinelli, Crialese, Zilio, Ceccarelli. Allenatore: Roberto Musso
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Van Aarle, Corradi (74′ Montero Benia), Rizzo (65′ Amaradio); Grelaud, Macca (C), Ripani (65′ Melegoni), Makiobo (65′ Merola), Savio; Oboavwoduo 880′ Guerra), Durmisi.
Panchina: Fuscaldo, Cat Berro, Verde, Brugarello, Keutgen, Leone, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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