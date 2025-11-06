Attualità IN EVIDENZA Video

Contratto scuola, il ministro Valditara: "La CGIL è da sola, gli altri sindacati hanno firmato"

Nov 6, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Cgil è da sola nell’opposizione al nuovo contratto Scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della presentazione della Giornata nazionale degli Abiti Storici, al Museo delle Civiltà di Roma. “Hanno firmato gli altri sindacati, quindi è stato un grande successo. Soprattutto perché non credo ci sia stato mai nessun governo a firmare ben 2 contratti e sia nelle condizioni di firmarne addirittura 3. In pochi anni 3 contratti ravvicinati che danno un aumento medio di 416 euro al mese. Non riesco a trovarlo nella storia della scuola italiana di questi ultimi decenni”.xl5/sat/mca2

