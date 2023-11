Domani, venerdì 10 novembre, ore 21 al Teatro Alessandrino, l’ensemble Le Muse, diretto dal maestro Andrea Albertini, vi condurrà nell’universo creativo di Ennio Morricone nel concerto “Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar“, non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore.

Uno speciale omaggio al maestro Ennio Morricone attraverso le celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino. Protagonista strumentale del concerto è l’Ensemble LE MUSE, che ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea. Diretto al pianoforte dal suo fondatore, il maestro Andrea Albertini, l’ensemble ci conduce attraverso un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone.

Nove musiciste in scena e la solista Angelica Depaoli per le parti canore, presentano le musiche accompagnate dalle immagini di alcuni film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. “C’era una volta il west”, “Il Buono il brutto” e il cattivo, “Giù la testa”, le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo cinema Paradiso”, per approdare a “The hateful eight”, la colonna sonora che gli ha fatto vincere l’Oscar nel 2016. Ascolteremo anche un Morricone che forse non ci aspettavamo, e cioè il Morricone autore di canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Joan Baez).