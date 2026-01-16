SuperEnalotto: centrato ad Ovada un ‘5’ da 25.000 euro

Il SuperEnalotto sorride al Piemonte. Nell’estrazione di giovedì 15 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 25.680,66 euro a Ovada, in provincia di Alessandria, presso la Rivendita in corso Saracco 220.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 16 gennaio, sale a 106,5 milioni di euro.
