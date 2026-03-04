Agrifood Magazine – 4/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Nuove risorse per il “Bando Agrisolare”
– L’olio extravergine traina il turismo del gusto: +37% in tre anni
– I raggi gamma per conservare meglio il grano
– Prodotti locali, 8 italiani su 10 scelgono qualità e sostenibilità
mgg/azn
