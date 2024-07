‘Summer open day’ al Gem di Valenza, porte aperte giovedì 11 luglio dalle 17.30 alle 19

Giovedì 11 luglio, dalle 17.30 alle 19, porte aperte alla sede di via Carducci e ai laboratori di viale Dante.

Quarto open day 2024 per l’Its Gem di Valenza, che si prepara ad accogliere i futuri tecnici dell’oreficeria e del gioiello. Durante il Summer Open Day saranno accessibili a tutti i locali della sede di via Carducci, ampliata con due nuove aule, di cui una informatica con due stampanti 3D per cere e resine, e i nuovi laboratori di Viale Dante (oreficeria, incassatura e gemmologia) realizzati grazie ai fondi Pnrr.

Lo staff accoglierà tutti coloro che vorranno visitare la scuola, prendendo visione dei programmi del biennio post-diploma (1° anno comune, 2° anno con oreficeria e gemmologia). Il Gem di Valenza fa parte della Fondazione Its Academy Tam Biella e propone percorsi post-diploma totalmente gratuiti grazie al sostegno della Regione Piemonte coi Fondi Pnrr, e che possono contare su borse di studio. Al momento gli iscritti sono più di 60, con due classi prime e una classe seconda impegnata in questi giorni nell’esame ministeriale conclusivo, al termine del quale avranno il diploma di V° livello EQF.

Grande successo ottenuto dall’Its Gem nella 15^ edizione del Concorso S. Eligio, promosso dalla Confraternita di San Bernardino: hanno infatti ottenuto una menzione speciale 2 allieve del 1° anno: Sofia Roccatagliata (oreficeria) e Veronica Musto (gemmologia).

In sede si potranno avere anche informazioni sui 4 corsi dell’area Tessile Abbigliamento Moda che si svolgono invece a Biella, dove ci sarà in contemporanea l’open day.

Info

Segreteria Gem – Telefono: 0131-1828610.

Sito internet: www.itsgem.it