Sport e solidarietà: sabato e domenica ritorna la 24OreBasket di Borgo Rovereto

Si rinnova l’appuntamento con la 24OREBASKET – BORGO ROVERETO, evento di sport & solidarietà che quest’anno raggiunge la sua 21^ edizione. La manifestazione si svolgerà dalle ore 12 di sabato 20 alle ore 12 di domenica 21 giugno, ad Alessandria, presso l’area polisportiva “ROVERETO CENTRAL PARK” (“Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, Corso Monferrato).

INFO – Giuseppe Lippolis, 347-64.51.192; Paolo Astori, 388-58.45.990

La manifestazione è organizzata, come sempre, da un gruppo di appassionati, giocatori ed ex giocatori di squadre locali, insieme all’Associazione L’abbraccio ODV, all’Associazione DREAM ANGELS e in collaborazione con il CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria. La 24 ore di basket beneficia inoltre del patrocinio del Comune di Alessandria. Si affronteranno due grosse squadre, facendo ruotare gli atleti durante le 24 ore. Gli atleti potranno scegliere turno di gioco e orario preferito.

La quota di iscrizione darà diritto alla canotta da gioco il giorno stesso del torneo, presso il campo.

La 24 ORE DI BASKET – BORGO ROVERETO è un evento a scopo benefico: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dell’Associazione L’ABBRACCIO ODV per l’acquisto di un ‘tavolo di rianimazione neonatale’ da collocare in sala parto all’Ospedale Pediatrico Umanitario in Benin, a Sokponta, costruito dall’Associazione L’Abbraccio nel 2010.

All’interno dell’Area “Rovereto Central Park” sarà allestito uno spazio ristoro, un’area relax e uno spazio musica e intrattenimento per il divertimento di tutti. Non mancheranno i ricordi di Fabio Bellinaso e Tommy Re, in memoria dei quali sono realizzati i progetti dell’Associazione DREAM ANGELS.

Un tavolo di rianimazione neonatale